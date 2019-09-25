Новый корпус Тульского областного перинатального центра возведут к 2021 году

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-25T14:50:27+03:00

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Срок сдачи нового корпуса Тульского областного перинатального центра - 2021 год. Возводить его начали в 2019 году. Об этом говорили на совещании по строительству социальных объектов в регионе.

С 2017 года также возводят 2 корпуса детской областной клинической больницы. Ориентировочный срок открытия палатно-боксированного корпуса – 1 декабря 2019 года, а изоляционно-диагностического – 20 января 2020 года.

Сейчас первый корпус готов на 99%. Второй - на 84%.

ИСТОЧНИК KP.RU