Новый корпус Тульского областного перинатального центра возведут к 2021 году
24 сентября состоялось совещание по строительству социальных объектов в регионе
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Срок сдачи нового корпуса Тульского областного перинатального центра - 2021 год. Возводить его начали в 2019 году. Об этом говорили на совещании по строительству социальных объектов в регионе.
С 2017 года также возводят 2 корпуса детской областной клинической больницы. Ориентировочный срок открытия палатно-боксированного корпуса – 1 декабря 2019 года, а изоляционно-диагностического – 20 января 2020 года.
Сейчас первый корпус готов на 99%. Второй - на 84%.
ИСТОЧНИК KP.RU