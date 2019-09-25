2019-09-25T14:32:53+03:00
Общество

В Тульской области на 40 подростков составили протоколы за употребление наркотиков

25 сентября состоялось заседание антинаркотической комиссии в Тульской области
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области в отношении подростков было составлено более 40 протоколов об административных правонарушениях за немедицинское потребление наркотиков. Об этом говорили 25 сентября на заседании антинаркотической комиссии в правительстве региона.

В этом году подростки совершили 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в 2018 году – 5. Кроме того, 24 человека состоят на учете в региональной наркологической службе в связи с употреблением запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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