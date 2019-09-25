В Туле пенсионерка отдала телефонному мошеннику 94 тысячи рублей
Мошенник сообщил, что якобы у ее сына внезапно возникли проблемы
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В Туле пенсионерка отдала телефонному мошеннику 94 тысячи рублей. 81-летняя жительница областной столицы перевела деньги по требованию неизвестного, позвонившего ей ночью.
Мошенник сообщил, что якобы у ее сына внезапно возникли проблемы. Пенсионерка не перепроверила информацию. Она не стала перезванивать, а сразу перевела имеющиеся сбережения.
Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Полицейские выясняют детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU