«Форт Боярд» и «Ням-Ням шоу»: Туляков приглашают на день рождения экзотариума
Туляков приглашают на день рождения экзотариума. В новом здании гости смогут принять участие в испытаниях силы и выносливости, подготовленных по мотивам известного шоу «Форт Боярд».
28 сентября будет работать выставка «Тульский феномен», посвященная истории Экзотариума.
Также туляки смогут нанести на тело рисунки в технике мехенди, прокачать свои знания английского языка, приняв участие в лингвистическом активити, или в необычной англоязычной экскурсии по экспозиции, найти логику в одноименной викторине и выиграть замечательные призы, поближе познакомиться с экзотическими питомцами и даже лично покормить их во время «Ням-Ням шоу».
А еще посетителей ждут мастер-классы по изготовлению 3D-аппликации и возможность создать собственную «Тещу».
ИСТОЧНИК KP.RU