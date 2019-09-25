2019-09-25T13:01:06+03:00
Дом. Семья

«Форт Боярд» и «Ням-Ням шоу»: Туляков приглашают на день рождения экзотариума

Гостей на празднование ждут 28 сентября
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляков приглашают на день рождения экзотариума. В новом здании гости смогут принять участие в испытаниях силы и выносливости, подготовленных по мотивам известного шоу «Форт Боярд».

28 сентября будет работать выставка «Тульский феномен», посвященная истории Экзотариума.

Также туляки смогут нанести на тело рисунки в технике мехенди, прокачать свои знания английского языка, приняв участие в лингвистическом активити, или в необычной англоязычной экскурсии по экспозиции, найти логику в одноименной викторине и выиграть замечательные призы, поближе познакомиться с экзотическими питомцами и даже лично покормить их во время «Ням-Ням шоу».

А еще посетителей ждут мастер-классы по изготовлению 3D-аппликации и возможность создать собственную «Тещу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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