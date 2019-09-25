По угрозой заражения: Житель Тульской области с туберкулезом уклоняется лечения

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-25T12:55:27+03:00

Его отправят в противотуберкулезную организацию принудительно

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Внимание прокуратуры привлек 42-летний житель Киреевского района. Мужчина состоит на диспансерном учете в районной больнице с диагнозом "инфильтративный туберкулез легких".

Заболевание имеет активную форму. При этом лечиться он отказывается. Это значит, что мужчина может заражать окружающих воздушно-капельным путем в ходе бытового общения.

Иск прокуратуры о принудительной госпитализации мужчины в противотуберкулезную организацию суд удовлетворил.

Фактическое исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU