2019-09-25T11:52:34+03:00
Происшествия

Туляк перевозил в машине мешки марихуаны

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

34-летний мужчина перевозил в машине почти 3 кг наркотических средств. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины обнаружили растительную массу, похожую на наркотик. Ее же нашли и в машине подозреваемого.

- Дальнейшее исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД, подтвердило, что 34-летний мужчина хранил при себе и в машине каннабис. Подозреваемый задержан, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24