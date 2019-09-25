Туляк перевозил в машине мешки марихуаны

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-25T11:52:34+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

Изменить размер текста: A A

34-летний мужчина перевозил в машине почти 3 кг наркотических средств. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины обнаружили растительную массу, похожую на наркотик. Ее же нашли и в машине подозреваемого.

- Дальнейшее исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД, подтвердило, что 34-летний мужчина хранил при себе и в машине каннабис. Подозреваемый задержан, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU