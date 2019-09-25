2019-09-25T11:13:07+03:00
Общество

Алексей Дюмин встретился с новым руководителем УФСБ России по Тульской области

На встрече обсуждались актуальные вопросы безопасности
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Глава региона Алексей Дюмин встретился с новым руководителем УФСБ России по Тульской области Дмитрием Гурдиным. На встрече обсуждались актуальные вопросы безопасности области.

Напомним, о назначении нового начальника ведомства стало известно неделей ранее. До этого Дмитрий Гурдин работал в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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