В Туле на ул. Новомосковской не поделили дорогу «Фольксваген» и «Шкода»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-25T10:23:56+03:00

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24 сентября в 13.55 в Туле на ул. Новомосковской прошло ДТП. 49-летняя женщина на автомобиле «Фольксваген» столкнулась с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП женщина, получила различные травмы. Позже она обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена домой.

ИСТОЧНИК KP.RU