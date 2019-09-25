В Туле на ул. Новомосковской не поделили дорогу «Фольксваген» и «Шкода»
49-летняя женщина в результате аварии получила различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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24 сентября в 13.55 в Туле на ул. Новомосковской прошло ДТП. 49-летняя женщина на автомобиле «Фольксваген» столкнулась с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 41-летнего мужчины.
В результате ДТП женщина, получила различные травмы. Позже она обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена домой.
ИСТОЧНИК KP.RU