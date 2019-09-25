2019-09-25T10:06:35+03:00
Происшествия

Житель Тульской области перевел более 100 тысяч рублей «черным» кредиторам

Злоумышленник убедил мужчину отправить средства по телефону
Мария ВЛАСОВА
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28-летний житель Новомосковска перевел 101 тысячу рублей мошенникам. Это произошло после того как мужчине позвонил неизвестный.

Он представился менеджером банка и предложил выгодный кредит. Но для этого надо было оплатить страховку. Мужчина перевел деньги по указанным реквизитам. Взамен он не только не получил кредита, но и лишился собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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