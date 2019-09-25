В Туле остались без воды дома на ул. Каминского и пр. Ленина

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-25T09:48:51+03:00

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ

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25 сентября с 09:30 до окончания работ ограничат подачу холодной воды по следующим адресам: ул. Каминского, д.д. 20, 22, 24а, 24б, 24в; пр-т Ленина, д.д. 14, 16, 20, 22, 24, 28ж; ул.Советская, д.д. 56а, 60, 64; пер. Центральный д.д. 2, 2б, 9; пер. Учетный, д.д. 2, 3.

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по ул. пер.Центральный-Каминского д.24 в. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU