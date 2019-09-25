В Туле подрядчик под предлогом благоустройства дворов похитил более 11 млн рублей из бюджета
В отчетах были указаны ложные сведения об объеме выполненных работ и используемых материалах
Фото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес приговор 31-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в мошенничестве.
Генеральный директор ООО «СКИП», выполнявший работы по комплексному благоустройству дворов Центрального и Пролетарского округов Тулы в 2016 году, похитил более 11 млн рублей из бюджета.
Аферу удалось провернуть, заложив в отчетную документацию ложные сведения об объеме выполненных работ и используемых материалах.
Бывшему руководителю организации назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселения.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU