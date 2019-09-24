В Тульской области мужчина ушел с турбазы, оставив предсмертную записку

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-24T18:03:46+03:00

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В Заокском районе мужчина ушел с турбазы. В номере он оставил предсмертную записку. Обнаружив послание и отсутствие постояльца, сотрудники парк-отеля обратились в полицию.

- В отдел полиции по Заокскому району поступила информация о пропаже мужчины. К поисковым мероприятиям были привлечены порядка 150 человек — это слушатели учебного центра профессиональной подготовки УМВД, сотрудники полиции из Алексинского, Заокского и Ясногорского районов, областного УМВД, волонтеры, егеря. Поисковые мероприятия велись круглосуточно. 24 сентября благодаря профессионализму егерей сотрудникам полиции удалось обнаружить тело мужчины на расстоянии порядка 5 км от турбазы в одном из глубоких оврагов, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU