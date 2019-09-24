За летний сезон Тульскую область посетили почти 350 тысяч туристов
Основной целевой аудиторией тульского региона являются жители и гости Москвы
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По предварительным данным, за летний сезон Тульскую область посетили почти 350 тысяч туристов. Такие данные были озвучены на пресс-конференции, посвященной итогам туристического сезона.
В этом году был реализован проект «Тула. Лето. Море впечатлений». Его концепция объединила в себе музыкальные, театральные, литературные фестивали, проводимые в Туле и области.
Основной целевой аудиторией тульского региона как туристского направления являются жители и гости Москвы.
Всего за 2018 год турпоток в регион вырос почти на 27% и составил 828,5 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU