СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-24T17:32:04+03:00

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По предварительным данным, за летний сезон Тульскую область посетили почти 350 тысяч туристов. Такие данные были озвучены на пресс-конференции, посвященной итогам туристического сезона.

В этом году был реализован проект «Тула. Лето. Море впечатлений». Его концепция объединила в себе музыкальные, театральные, литературные фестивали, проводимые в Туле и области.

Основной целевой аудиторией тульского региона как туристского направления являются жители и гости Москвы.

Всего за 2018 год турпоток в регион вырос почти на 27% и составил 828,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU