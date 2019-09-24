2019-09-24T17:32:04+03:00
Туризм

За летний сезон Тульскую область посетили почти 350 тысяч туристов

Основной целевой аудиторией тульского региона являются жители и гости Москвы
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По предварительным данным, за летний сезон Тульскую область посетили почти 350 тысяч туристов. Такие данные были озвучены на пресс-конференции, посвященной итогам туристического сезона.

В этом году был реализован проект «Тула. Лето. Море впечатлений». Его концепция объединила в себе музыкальные, театральные, литературные фестивали, проводимые в Туле и области.

Основной целевой аудиторией тульского региона как туристского направления являются жители и гости Москвы.

Всего за 2018 год турпоток в регион вырос почти на 27% и составил 828,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области мужчина ушел с турбазы, оставив предсмертную записку
В дома туляков приходит тепло
Более 120 единиц спецтехники будут зимой убирать Тулу
В Туле на ул. 9 мая полыхала квартира
Ясногорск из-за коммунальной аварии оставался без воды
В Туле УК задолжала за электроэнергию более 6,5 млн рублей
В Тульской области 14 человек заболели энтеровирусной инфекцией
В Туле тепло пришло в более 1 500 многоквартирных домов
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого начался новый учебный год в юношеской областной физико-математической школе
В соцсетях стартовал набор в бесплатный тульский фитнес-марафон
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
В аварии под Тулой пострадали поросята
Ночью на проспекте Ленина в Туле загорелась пятиэтажка
24 сентября в тульском поселке Барсуки останутся без воды дома на ул. Советской и Горького
Погода в Туле 24 сентября: переменная облачность и + 8 градусов
В Туле стартовало осеннее озеленение
В Туле около Суворовского училища возвели ротонду
ДТП на Красноармейском проспекте в Туле: водителя «ВАЗа» госпитализировали
В Тульской области не поделили дорогу два «ВАЗа»