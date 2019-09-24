СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-24T14:43:00+03:00

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Более 120 единиц спецтехники будут зимой убирать Тулу. В период пиковых нагрузок количество доведут до более чем 200 единиц за счет привлечения стороннего транспорта. К уборке техника подключится с наступлением минусовых температур и выпадением снега. Сейчас ее активно переоборудуют для работы в зимних условиях.

Часть техники выделят специально для уборки улиц населенных пунктов бывшего Ленинского района. Так планируют добиться оперативности работы на территории, особенно в период обильных снегопадов.

ИСТОЧНИК KP.RU