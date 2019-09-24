В Туле на ул. 9 мая полыхала квартира

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-24T14:10:08+03:00

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24 сентября в Туле на ул. 9 мая загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 08:55.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты. В результате происшествия никто не пострадал. В комнате обгорел матрас. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU