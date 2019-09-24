В Туле УК задолжала за электроэнергию более 6,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-24T12:36:26+03:00

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Прокуратура Советского района провела проверку. Установлено, что ООО «Управляющая компания – Альянс» задолжало по оплате за поставленную электроэнергию перед АО «ТНС Энерго Тула» более 6,5 млн рублей.

Однако организация, имея на своем счете 1,8 млн рублей, которые в силу судебных решений надо было перечислить в счет погашения имеющегося долга, перевело их другим людям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путём злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».

Ход и результаты расследования взял на контроль прокурора района.

ИСТОЧНИК KP.RU