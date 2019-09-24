В Тульской области 14 человек заболели энтеровирусной инфекцией

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-24T12:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области за 8 месяцев 14 человек заболели энтеровирусной инфекцией. Это на 10 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подъем заболеваемости специалисты фиксируют в августе-сентябре.

- Энтеровирусная инфекция – инфекционное заболевание, которое характеризуется многообразием возбудителей, разнообразием клинических проявлений с множественными поражениями органов и систем, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

Если говорить о структуре энтеровирусной инфекции, то в регионе в основном преобладают ОРВИ и герпангина.

ИСТОЧНИК KP.RU