СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-24T12:03:23+03:00

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В Туле тепло пришло в более 1 500 многоквартирных домов. 23 сентября в областном центре стартовал отопительный сезон. В первые сутки отопительного сезона запустили 159 городских котельных.

Управляющие компании должны обеспечить своевременную регулировку внутридомовой системы теплоснабжения. Если батареи остаются холодными в квартире, а в дом уже подача тепла произведена, необходимо обращаться в управляющую компанию.

Также работают телефоны горячих линий. На них туляки могут обращаться по всем вопросам, связанным с отопительным сезоном.

ИСТОЧНИК KP.RU