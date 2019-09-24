В Туле тепло пришло в более 1 500 многоквартирных домов
В первые сутки отопительного сезона запустили 159 городских котельных
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В Туле тепло пришло в более 1 500 многоквартирных домов. 23 сентября в областном центре стартовал отопительный сезон. В первые сутки отопительного сезона запустили 159 городских котельных.
Управляющие компании должны обеспечить своевременную регулировку внутридомовой системы теплоснабжения. Если батареи остаются холодными в квартире, а в дом уже подача тепла произведена, необходимо обращаться в управляющую компанию.
Также работают телефоны горячих линий. На них туляки могут обращаться по всем вопросам, связанным с отопительным сезоном.
ИСТОЧНИК KP.RU