В ТГПУ им. Л.Н. Толстого начался новый учебный год в юношеской областной физико-математической школе
ЮОФМШ - дополнительная образовательная среда для школьников 7-11 классов, интересующихся математикой, физикой и информатикой, для развития их физико-математических способностей и интеллектуального потенциала, удовлетворения потребности в качественном физико-математическом образовании.
К проведению занятий в ЮОФМШ привлекаются высококвалифицированные специалисты в области математики, физики и информатики.
Занятия проводятся на бесплатной основе каждую третью субботу месяца с 10.00 до 14.00 на базе факультета математики, физики и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого (г.Тула, пр. Ленина, 125, к. 4).
Контингент слушателей 2019-2020 учебного года формируется по итогам регистрации на сайте ЮОФМШ http://fmsh.tsput.ru/ по ссылке зарегистрироваться
Дополнительная информация о мероприятиях ЮОФМШ, расписании занятий размещается на сайте юношеской областной физико-математической школы http://fmsh.tsput.ru/
ИСТОЧНИК KP.RU