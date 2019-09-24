В ТГПУ им. Л.Н. Толстого начался новый учебный год в юношеской областной физико-математической школе

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-24T10:53:19+03:00

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ЮОФМШ - дополнительная образовательная среда для школьников 7-11 классов, интересующихся математикой, физикой и информатикой, для развития их физико-математических способностей и интеллектуального потенциала, удовлетворения потребности в качественном физико-математическом образовании.

К проведению занятий в ЮОФМШ привлекаются высококвалифицированные специалисты в области математики, физики и информатики.

Занятия проводятся на бесплатной основе каждую третью субботу месяца с 10.00 до 14.00 на базе факультета математики, физики и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого (г.Тула, пр. Ленина, 125, к. 4).

Контингент слушателей 2019-2020 учебного года формируется по итогам регистрации на сайте ЮОФМШ http://fmsh.tsput.ru/ по ссылке зарегистрироваться

Дополнительная информация о мероприятиях ЮОФМШ, расписании занятий размещается на сайте юношеской областной физико-математической школы http://fmsh.tsput.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU