2019-09-24T10:38:58+03:00
Общество

В соцсетях стартовал набор в бесплатный тульский фитнес-марафон

Тульский бренд “Есть Вкусно и Полезно" в рамках некоммерческого проекта Ассоциации здоровья фитнеса и красоты "Движение" объявил набор в «Осенний #фитнесмарафон71»
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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Тульский бренд “Есть Вкусно и Полезно" в рамках некоммерческого проекта Ассоциации здоровья фитнеса и красоты "Движение" объявил набор в «Осенний #фитнесмарафон71». Это уже четвертый модуль регионального некоммерческого фитнес-марафона. Участники не тратят ни копейки, обретают целые группы болельщиков, так как рассказывают обо всех своих успехах и достижениях в соцсетях.

В новом 60-дневном модуле участников ждут известные фитнес-клубы «Олимп», «Звезда» и «Хулиган» на основной цикл тренировок. Также в графике марафонцев появятся дополнительные занятия йогой в Центре ментального фитнеса Татьяны Поповой, курс быстрых 30-минутных тренировок по американской системе в клубе «ФитКервс» и еженедельные уроки с подготовкой к массовому забегу в международной школе бега ILOVESUPERSPORT.

Куратором-мотиватором этого модуля станет выпускница "Весенней сушки" и участник АЗФК "Движение" beauty-специалист Екатерина Горбачева. А контроль рациона каждого марафонца будет в хрупких, но уверенных руках тульского нутрициолога Анастасии Никитенковой.

В ежедневном режиме все марафонцы будут обеспечены полноценным ПП-меню от производителя питания «Есть Вкусно и Полезно». Готовые блюда участники будут получать ежедневно в герметичных контейнерах. Причем, рацион все быстро научатся формировать исходя из назначенного специалистами коридора калорий. Считать калории легко – они указаны на каждой порции «Есть Вкусно и Полезно». А самое приятное, что вместе с рыбой, мясом, овощами и гарнирами в линейке теперь присутствуют десерты!

Открытость и основательное решение полностью перейти на здоровый образ жизни - главное условие проекта АЗФК «Движение», которая популяризирует ЗОЖ, правильное питание и фитнес.

Чтобы принять участие в отборочном туре необходимо записать видеообращение и направить его в комментарии или личные сообщения официальных групп и https://vk.com/fiteat71/ Там уже размещены все условия марафона.

Прием заявок от туляков завершится 15 октября в 23:59 (по Мск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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