В аварии под Тулой пострадали поросята
ДТП произошло с участием грузовика и фуры
Фото: Тула Жесть
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Вчера, 23 сентября, на трассе М2 по дороге в Тулу недалеко от съезда на Заокск произошло ДТП с участием фуры и грузовика.
По предварительной информации, водитель грузовика, скорее всего, уснул за рулем и столкнулся с фурой, в которой находились поросята.
При аварии часть животных вылетела из кузова, а саму фуру протащило на 10-15 метров, сообщает паблик «Тула Жесть». Точная информация о состоянии водителя отсутствует.
ИСТОЧНИК KP.RU