2019-09-24T10:08:59+03:00
Происшествия

В аварии под Тулой пострадали поросята

ДТП произошло с участием грузовика и фуры
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Тула ЖестьФото: Тула Жесть
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Вчера, 23 сентября, на трассе М2 по дороге в Тулу недалеко от съезда на Заокск произошло ДТП с участием фуры и грузовика.

По предварительной информации, водитель грузовика, скорее всего, уснул за рулем и столкнулся с фурой, в которой находились поросята.

При аварии часть животных вылетела из кузова, а саму фуру протащило на 10-15 метров, сообщает паблик «Тула Жесть». Точная информация о состоянии водителя отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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