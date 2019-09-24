Ночью на проспекте Ленина в Туле загорелась пятиэтажка
На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов
Фото: Алексей ФОКИН
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Прошедшей ночью в Туле на проспекте Ленина случился серьезный пожар. В подъезде дома №52 произошло возгорание в электрощитовой, сообщает «Центр 71».
На место происшествия приехали несколько пожарных расчетов. В подъезде было сильное задымление, однако жильцы от эвакуации отказались. Для ликвидации огня спасатели использовали специальные «бомбочки», чтобы минимизировать процесс горения в электрощитовой. Через 30 минут пожар был полностью потушен.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причину происшествия установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU