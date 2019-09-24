2019-09-24T09:53:22+03:00
Происшествия

Ночью на проспекте Ленина в Туле загорелась пятиэтажка

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Прошедшей ночью в Туле на проспекте Ленина случился серьезный пожар. В подъезде дома №52 произошло возгорание в электрощитовой, сообщает «Центр 71».

На место происшествия приехали несколько пожарных расчетов. В подъезде было сильное задымление, однако жильцы от эвакуации отказались. Для ликвидации огня спасатели использовали специальные «бомбочки», чтобы минимизировать процесс горения в электрощитовой. Через 30 минут пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причину происшествия установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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