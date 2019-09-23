2019-09-23T17:55:42+03:00
Общество

В Туле стартовало осеннее озеленение

Сейчас зеленые насаждения города готовят к зиме
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле стартовало осеннее озеленение. Сейчас зеленые насаждения города готовят к зиме. Продолжают работы по уходу за растениями.

Высадка деревьев, кустарников, многолетников и луковичных продлится с 25 сентября по 15 ноября.

Посадка на склоне Казанской набережной начнется с 10 октября. Там планируют высадить клен Гиннала, сирень, шиповник, иву пурпурную, ирис, виноград девичий и другие растения.

Ориентировочно с 28 октября на набережной появятся еще 97 деревьев (клены, рябины, ивы плакучие) и 173 кустарника (сирень, калина, ива пурпурная).

Всего осенью работы по озеленению в Туле проведут по 22 адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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