24 сентября в тульском поселке Барсуки останутся без воды дома на ул. Советской и Горького
Это связано с ремонтно–восстановительными работами
Фото: Архив "КП"
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24 сентября с 10:00 до окончания работ ограничат подачу холодной воды в некоторых домах поселка Барсуки. Это связано с ремонтно–восстановительными работами на ул. Горького, д. 5.
Ограничение коснется следующих адресов: ул. Советская, д.д. 15, 16, ул. Клубная, д. 5, ул. Шоссейная, д. 20, ч/сектор: ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. Л.Толстого, ул. Волкова, ул. Октябрьская.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU