ДТП на Красноармейском проспекте в Туле: водителя «ВАЗа» госпитализировали
Мужчины получили различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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22 сентября в 19.10 на пересечении Красноармейского проспекта и улицы. Дм. Ульянова Тулы произошло ДТП.
49-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 41-летнего мужчины.
По предварительной информации, при повороте налево водитель отечественного авто не пропустил иномарку во встречном направлении. Его госпитализировали с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU