ДТП на Красноармейском проспекте в Туле: водителя «ВАЗа» госпитализировали

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-23T17:13:28+03:00

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22 сентября в 19.10 на пересечении Красноармейского проспекта и улицы. Дм. Ульянова Тулы произошло ДТП.

49-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 41-летнего мужчины.

По предварительной информации, при повороте налево водитель отечественного авто не пропустил иномарку во встречном направлении. Его госпитализировали с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU