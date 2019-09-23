В Тульской области не поделили дорогу два «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-23T17:04:50+03:00

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21 сентября в 17.30 на улице Болдина в г. Щекино произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 211340» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21074» под управлением 70-летнего мужчины.

По предварительной информации, первый водитель при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу.

Пенсионеру была оказана медицинская помощь, после которой он отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU