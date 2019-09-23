В Тульской области не поделили дорогу два «ВАЗа»
Помощь медиков потребовалась 70-летнему мужчине
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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21 сентября в 17.30 на улице Болдина в г. Щекино произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 211340» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21074» под управлением 70-летнего мужчины.
По предварительной информации, первый водитель при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу.
Пенсионеру была оказана медицинская помощь, после которой он отпущен домой.
ИСТОЧНИК KP.RU