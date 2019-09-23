В Тульской области пьяный водитель "ВАЗа" чуть не спровоцировал ДТП

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-23T17:06:28+03:00

Правонарушителя отстранили от управления автомобилем и доставили в отдел полиции

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В Щёкине сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на "ВАЗ 21099". Автомобиль двигался им навстречу по дороге с односторонним движением.

Сотрудники Росгвардии остановили машину и вызвали экипаж ДПС. Водитель был пьян. Однако 46-летний житель Ставропольского края пройти медицинское освидетельствование отказался. Правонарушителя отстранили от управления автомобилем и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU