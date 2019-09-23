Тульские следж-хоккеисты одеражли победу в трех матчах международного турнира

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-23T15:22:47+03:00

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В международном турнире Nacka Games 2019 детская следж-хоккейная команда из Тулы трижды переиграла соперников. Соревнования проходили 20-22 сентября в Швеции.

В стартовом поединке «Тропик» обыграл хозяев льда – «Nacka HI» - 3:0. Во второй игре следжеры обошли финскую дружину SISU – 11:0. В финальном матче «Тропик» вновь переиграл финнов (5:0).

С победой в турнире юных следж-хоккеистов и тренера команды Александра Денисова поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Пусть этот заслуженный успех придаст команде сил для дальнейших свершений, -подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU