Тульские следж-хоккеисты одеражли победу в трех матчах международного турнира
В международном турнире Nacka Games 2019 детская следж-хоккейная команда из Тулы трижды переиграла соперников. Соревнования проходили 20-22 сентября в Швеции.
В стартовом поединке «Тропик» обыграл хозяев льда – «Nacka HI» - 3:0. Во второй игре следжеры обошли финскую дружину SISU – 11:0. В финальном матче «Тропик» вновь переиграл финнов (5:0).
С победой в турнире юных следж-хоккеистов и тренера команды Александра Денисова поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
- Пусть этот заслуженный успех придаст команде сил для дальнейших свершений, -подчеркнул глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU