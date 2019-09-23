В Тульской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-23T15:08:24+03:00

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В Щекинском районе нашли пропавшую 14-летнюю девочку и вернули домой. Ее разыскивали полицейские и волонтеры. Выяснилось, что все это время школьница находилась в гостях у своей совершеннолетней знакомой. Отмечется, что девочка не первый раз ушла из дома.

- По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В полиции выясняют детали случившегося.

Напомним, девочка ушла из дома в г. Щекино 17 сентября. До настоящего времени о ее местонахождении не было известно.

ИСТОЧНИК KP.RU