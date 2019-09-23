В Тульской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку
В Щекинском районе нашли пропавшую 14-летнюю девочку и вернули домой. Ее разыскивали полицейские и волонтеры. Выяснилось, что все это время школьница находилась в гостях у своей совершеннолетней знакомой. Отмечется, что девочка не первый раз ушла из дома.
- По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет, - сообщили в УМВД России по Тульской области.
В полиции выясняют детали случившегося.
Напомним, девочка ушла из дома в г. Щекино 17 сентября. До настоящего времени о ее местонахождении не было известно.
ИСТОЧНИК KP.RU