На площади Победы в Туле демонтировали постаменты городов-героев
Первый этап ремонта завершат ко Дню обороны города
Фото: Алексей ФОКИН
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На площади Победы в Туле демонтировали постаменты городов-героев, разобрали плиточное покрытие и бетонное основание. Ранее здесь также отключили вечный огонь.
Ремонт площади Победы пройдет в два этапа. Первый уже стартовал. Его завершат ко Дню обороны Тулы.
Второй этап начнется в апреле 2020 года. Общая стоимость работ составит порядка 25 млн рублей.
К 75-летию Победы планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч квадратных метров, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев.
ИСТОЧНИК KP.RU