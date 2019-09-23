СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-23T13:59:50+03:00

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На площади Победы в Туле демонтировали постаменты городов-героев, разобрали плиточное покрытие и бетонное основание. Ранее здесь также отключили вечный огонь.

Ремонт площади Победы пройдет в два этапа. Первый уже стартовал. Его завершат ко Дню обороны Тулы.

Второй этап начнется в апреле 2020 года. Общая стоимость работ составит порядка 25 млн рублей.

К 75-летию Победы планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч квадратных метров, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев.

ИСТОЧНИК KP.RU