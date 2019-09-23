Туляк украл из кармана брюк знакомого более 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-23T12:37:35+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Туляк украл из кармана брюк знакомого 14 600 рублей. Молодой человек забрал деньги ночью, находясь в гостях у 20-летнего хозяина квартиры.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Полицейские выяснили местонахождение предполагаемого подозреваемого.

38-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU