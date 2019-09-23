2019-09-23T11:50:41+03:00
Общество

Куда звонить тулякам по вопросам отопления

Горячие линии уже принимают звонки жителей
Мария ВЛАСОВА
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По всем вопросам, связанным с отопительным сезонам, туляки могут обращаться по телефонам горячих линий. Они работают с 8.00 до 20.00.

Центральный территориальный округ 8(4872) 31-11-90

Пролетарский территориальный округ 8(4872) 41-06-49

Привокзальный территориальный округ 8(4872) 24-71-74

Зареченский территориальный округ 8(4872) 47-16-68

Советский территориальный округ 8-920-759-19-80

Управление по городскому хозяйству 8-919-077-91-48

ИСТОЧНИК KP.RU

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