Куда звонить тулякам по вопросам отопления
Горячие линии уже принимают звонки жителей
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По всем вопросам, связанным с отопительным сезонам, туляки могут обращаться по телефонам горячих линий. Они работают с 8.00 до 20.00.
Центральный территориальный округ 8(4872) 31-11-90
Пролетарский территориальный округ 8(4872) 41-06-49
Привокзальный территориальный округ 8(4872) 24-71-74
Зареченский территориальный округ 8(4872) 47-16-68
Советский территориальный округ 8-920-759-19-80
Управление по городскому хозяйству 8-919-077-91-48
ИСТОЧНИК KP.RU