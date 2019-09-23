2019-09-23T11:47:15+03:00
Общество

В Тульской области поисковики нашли неизвестное захоронение командира РККА

Останки воина захоронят на Кургане Бессмертия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Михаил БулдаковФото: Михаил Булдаков
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В районе деревни Ишутино Белевского района поисковики ТРПОО "ПО "Штурм" нашли неизвестное захоронение командира РККА.

Находка подтвердила ранее полученную информацию о наличии захоронения от местных жителей.

Сейчас устанавливают личность офицера. Останки воина в ближайшее время захоронят на Кургане Бессмертия в Белеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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