Житель Тульской области умыкнул у посетителя кафе сумку с 75 тысячами рублей и картами
В полиции выясняют детали происшествия
Изменить размер текста:
В Щекинском районе местный житель умыкнул у посетителя кафе сумку. Мужчина оставил ее без внимания на столике в заведении. В сумке лежали 75 тысяч рублей и банковские карты. Забрав ее, похититель скрылся. Однако попал на записи камер видеонаблюдения.
Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 42-летний житель района. Он признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU