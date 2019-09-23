2019-09-23T11:03:06+03:00
Происшествия

Житель Тульской области умыкнул у посетителя кафе сумку с 75 тысячами рублей и картами

В полиции выясняют детали происшествия
Мария ВЛАСОВА
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В Щекинском районе местный житель умыкнул у посетителя кафе сумку. Мужчина оставил ее без внимания на столике в заведении. В сумке лежали 75 тысяч рублей и банковские карты. Забрав ее, похититель скрылся. Однако попал на записи камер видеонаблюдения.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 42-летний житель района. Он признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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