2019-09-23T10:50:29+03:00
Происшествия

В Тульской области ищут 14-летнюю девочку

Олеся Титаева ушла из дома 17 сентября
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г.ТулаФото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" г.Тула
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В Тульской области ищут 14-летнюю девочку. Олеся Титаева ушла из дома в г. Щекино 17 сентября и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, до плеч.

Олеся Титаева была одета в белую футболку, черную кофту, штаны пятнистые коричнево-черные, кроссовки белые с коричневыми вставками.

Любую информацию о девочке просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700 54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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