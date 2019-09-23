В Тульской области установили памятник Александру II
Монумент весит 3,5 тонны
Фото: Газета "Красное знамя. Веневский район"
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В Веневе у здания детской школы искусств установили памятник Александру II. Монумент весит 3,5 тонны.
Место для установки было выбрано не случайно. 17 августа 1837 года Александр II посетил Венев и остался на ночлег как раз в здании музыкальной школы.
До революции в Веневском уезде подобных памятников было три: в Озеренской слободе, в селах Васильевское и Урусово, сообщает "Красное знамя".
ИСТОЧНИК KP.RU