В Тульской области установили памятник Александру II

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-23T09:43:44+03:00

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В Веневе у здания детской школы искусств установили памятник Александру II. Монумент весит 3,5 тонны.

Место для установки было выбрано не случайно. 17 августа 1837 года Александр II посетил Венев и остался на ночлег как раз в здании музыкальной школы.

До революции в Веневском уезде подобных памятников было три: в Озеренской слободе, в селах Васильевское и Урусово, сообщает "Красное знамя".

ИСТОЧНИК KP.RU