2019-09-23T09:34:47+03:00
Происшествия

В Туле на Красноармейском проспекте столкнулись "ВАЗ" и "Тойота"

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой
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Фото: Тула LifeФото: Тула Life
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Вечером 22 сентября на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Д. Ульянова столкнулись "ВАЗ" и "Тойота".

По предварительным данным, "ВАЗ" поворачивал налево на ул. Ф. Смирнова. Водитель "Тойота" направлялась в сторону Московского вокзала. От удара иномарка вылетела на тротуар. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой.

Фото: Тула Life

Фото: Тула Life

ИСТОЧНИК KP.RU

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