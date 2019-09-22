СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-22T11:11:00+03:00

Врачи смогут ежедневно осматривать до 16-18 человек

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В Тульской детской областной клинической больнице появился современный аппарат МРТ. С помощью нового оборудования врачи смогут ежедневно осматривать до 16-18 человек.

Новое оборудование по своим характеристикам значительно превосходит предыдущий аппарат. МРТ позволит на ранних стадиях выявлять пороки развития головного мозга и диагностировать развитие онкологических опухолей.

Кроме того, врачи получат доступ к дополнительным методикам исследования для получения более детальной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU