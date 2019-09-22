Туляк ударил гражданскую жену ножом в живот
Суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев лишения свободы
Фото: Алексей ФОКИН
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32-летний мужчина осужден по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пьяный туляк после возникшего конфликта ударил гражданскую жену ножом в живот.
Суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Также удовлетворен, предъявленный прокурором, иск в интересах Тульского территориального фонда ОМС о возмещении средств, затраченных на лечение потерпевшей. Мужчине придется возместить более 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU