2019-09-22T11:01:29+03:00
Происшествия

Туляк ударил гражданскую жену ножом в живот

Суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев лишения свободы
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

32-летний мужчина осужден по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пьяный туляк после возникшего конфликта ударил гражданскую жену ножом в живот.

Суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также удовлетворен, предъявленный прокурором, иск в интересах Тульского территориального фонда ОМС о возмещении средств, затраченных на лечение потерпевшей. Мужчине придется возместить более 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской детской областной клинической больнице появился современный аппарат МРТ
В Тульской области ребенок упал вместе с куском балкона: прокуратура провела проверку
Прокуратура обязала четыре тульских УК переделать сайты и добавить версию для слабовидящих
Туляки обнаружили во время уборки территории старинные надгробия
22 сентября в Туле ограничили продажу алкоголя
Погода в Туле 22 сентября: дождь, сильный ветер и + 8 градусов
МЧС предупредило туляков об усилении ветра
В тульском микрорайоне по суду убрали свалку площадью 136 тысяч квадратных метров
В историческом центре Тулы могут появиться сельскохозяйственные ярмарки
Тульские судебные приставы и полицейские наведались к неплательщикам штрафов
В Тульской области проходит юбилейный Кубок Губернатора по конкуру
Туляк попался на краже трех велосипедов
В Тульской области открылись соревнования по стендовой стрельбе на призы губернатора
В Тульской области нашли мины, гранаты и взрыватели
При пожаре в Тульской области пострадал человек
Погода в Туле 21 сентября: облачно с прояснением и +9 градусов
В Тульской области из окна выпал пенсионер
В Туле на ул. Малые Гончары ограничат движение транспорта
В районе парка «Патриот» в Туле построят надземный пешеходный переход
21 сентября в Тульской области ожидаются первые заморозки
Анна Савищева возглавила Тульскую областную клиническую больницу
В Туле приняли дорогу на улице Калинина
В Тульской области пенсионерка умыкнула чужой кошелек из продуктовой тележки