Туляк ударил гражданскую жену ножом в живот

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-22T11:01:29+03:00

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32-летний мужчина осужден по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пьяный туляк после возникшего конфликта ударил гражданскую жену ножом в живот.

Суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также удовлетворен, предъявленный прокурором, иск в интересах Тульского территориального фонда ОМС о возмещении средств, затраченных на лечение потерпевшей. Мужчине придется возместить более 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU