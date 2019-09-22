2019-09-22T10:53:31+03:00
Происшествия

В Тульской области ребенок упал вместе с куском балкона: прокуратура провела проверку

Основания балконов дома находятся в аварийном состоянии
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 сентября в Донском ребенок поднялся на 4 этаж многоквартирного дома по наружной лестнице, поэтажно соединяющей балконы.

Затем провалился в образовавшийся проем. Ему удалось удержаться за перекрытия. Ребенка спасли очевидцы, находившиеся в тот момент рядом.

Прокуратура провела проверку. Установлено, что основания балконов дома на ул. Октябрьской, 75 находятся в аварийном состоянии.

Железобетонные конструкции разрушаются, на металлоконструкциях есть коррозия. Содержание и ремонт многоквартирного дома осуществляется ненадлежащим образом.

Прокуратура города в адрес директора управляющей компании внесла представление об устранении нарушений.

Исполняющего обязанности директора УК могут привлечь к ответственности по статьям "нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений" и "нарушение требований пожарной безопасности".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской детской областной клинической больнице появился современный аппарат МРТ
Туляк ударил гражданскую жену ножом в живот
Прокуратура обязала четыре тульских УК переделать сайты и добавить версию для слабовидящих
Туляки обнаружили во время уборки территории старинные надгробия
22 сентября в Туле ограничили продажу алкоголя
Погода в Туле 22 сентября: дождь, сильный ветер и + 8 градусов
МЧС предупредило туляков об усилении ветра
В тульском микрорайоне по суду убрали свалку площадью 136 тысяч квадратных метров
В историческом центре Тулы могут появиться сельскохозяйственные ярмарки
Тульские судебные приставы и полицейские наведались к неплательщикам штрафов
В Тульской области проходит юбилейный Кубок Губернатора по конкуру
Туляк попался на краже трех велосипедов
В Тульской области открылись соревнования по стендовой стрельбе на призы губернатора
В Тульской области нашли мины, гранаты и взрыватели
При пожаре в Тульской области пострадал человек
Погода в Туле 21 сентября: облачно с прояснением и +9 градусов
В Тульской области из окна выпал пенсионер
В Туле на ул. Малые Гончары ограничат движение транспорта
В районе парка «Патриот» в Туле построят надземный пешеходный переход
21 сентября в Тульской области ожидаются первые заморозки
Анна Савищева возглавила Тульскую областную клиническую больницу
В Туле приняли дорогу на улице Калинина
В Тульской области пенсионерка умыкнула чужой кошелек из продуктовой тележки