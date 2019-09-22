В Тульской области ребенок упал вместе с куском балкона: прокуратура провела проверку

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-22T10:53:31+03:00

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4 сентября в Донском ребенок поднялся на 4 этаж многоквартирного дома по наружной лестнице, поэтажно соединяющей балконы.

Затем провалился в образовавшийся проем. Ему удалось удержаться за перекрытия. Ребенка спасли очевидцы, находившиеся в тот момент рядом.

Прокуратура провела проверку. Установлено, что основания балконов дома на ул. Октябрьской, 75 находятся в аварийном состоянии.

Железобетонные конструкции разрушаются, на металлоконструкциях есть коррозия. Содержание и ремонт многоквартирного дома осуществляется ненадлежащим образом.

Прокуратура города в адрес директора управляющей компании внесла представление об устранении нарушений.

Исполняющего обязанности директора УК могут привлечь к ответственности по статьям "нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений" и "нарушение требований пожарной безопасности".

ИСТОЧНИК KP.RU