В Тульской области ребенок упал вместе с куском балкона: прокуратура провела проверку
4 сентября в Донском ребенок поднялся на 4 этаж многоквартирного дома по наружной лестнице, поэтажно соединяющей балконы.
Затем провалился в образовавшийся проем. Ему удалось удержаться за перекрытия. Ребенка спасли очевидцы, находившиеся в тот момент рядом.
Прокуратура провела проверку. Установлено, что основания балконов дома на ул. Октябрьской, 75 находятся в аварийном состоянии.
Железобетонные конструкции разрушаются, на металлоконструкциях есть коррозия. Содержание и ремонт многоквартирного дома осуществляется ненадлежащим образом.
Прокуратура города в адрес директора управляющей компании внесла представление об устранении нарушений.
Исполняющего обязанности директора УК могут привлечь к ответственности по статьям "нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений" и "нарушение требований пожарной безопасности".
ИСТОЧНИК KP.RU