Прокуратура обязала четыре тульских УК переделать сайты и добавить версию для слабовидящих
Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль
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Прокуратура Привокзального района в адрес руководителей 4 управляющих компаний внесла представления.
На официальных сайтах компаний, которые работают в районе, нет версии для слабовидящих. Хотя на территории Привокзального района живут 14 туляков, имеющих инвалидность по зрению.
УК обязали устранить выявленные нарушения. Ситуацию прокуратура взяла на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU