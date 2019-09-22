2019-09-22T10:33:57+03:00
Общество

Прокуратура обязала четыре тульских УК переделать сайты и добавить версию для слабовидящих

Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль
Мария ВЛАСОВА
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Прокуратура Привокзального района в адрес руководителей 4 управляющих компаний внесла представления.

На официальных сайтах компаний, которые работают в районе, нет версии для слабовидящих. Хотя на территории Привокзального района живут 14 туляков, имеющих инвалидность по зрению.

УК обязали устранить выявленные нарушения. Ситуацию прокуратура взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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