Туляки обнаружили во время уборки территории старинные надгробия

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-22T10:22:09+03:00

Плиты были уложены, как на месте захоронения, так и вдоль дороги

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21 сентября в Пролетарском округе туляки вышли на уборку. В районе улицы Глухополянской наводили порядок более 60 человек, также привлекли 14 единиц спецтехники.

Жители вырубили поросль и убрали несанкционированные свалки. Всего вывезли около 560 кубических метров мусора.

Во время расчистки "Глухополянского погоста" туляки наткнулись на старинные надгробия. Пользователи соцсетей сообщают, что плиты были уложены, как на месте захоронения, так и вдоль дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU