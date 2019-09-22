2019-09-22T10:22:09+03:00
Происшествия

Туляки обнаружили во время уборки территории старинные надгробия

Плиты были уложены, как на месте захоронения, так и вдоль дороги
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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21 сентября в Пролетарском округе туляки вышли на уборку. В районе улицы Глухополянской наводили порядок более 60 человек, также привлекли 14 единиц спецтехники.

Жители вырубили поросль и убрали несанкционированные свалки. Всего вывезли около 560 кубических метров мусора.

Во время расчистки "Глухополянского погоста" туляки наткнулись на старинные надгробия. Пользователи соцсетей сообщают, что плиты были уложены, как на месте захоронения, так и вдоль дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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