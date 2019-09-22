22 сентября в Туле ограничили продажу алкоголя
Это связано с проведением матча «Арсенал» – «Урал»
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22 сентября в Туле ограничили продажу алкоголя в магазинах, расположенных на расстоянии менее 1 000 метров от стадиона «Арсенал».
Это связано с проведением на спортивной арене матча футбольных клубов «Арсенал» (Тула) – «Урал» (Екатеринбург). Начало игры в 16.30.
Ограничение будет действовать за 3 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 3 часов после проведения игры.
ИСТОЧНИК KP.RU