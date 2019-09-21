2019-09-21T16:26:56+03:00
Происшествия

В тульском микрорайоне по суду убрали свалку площадью 136 тысяч квадратных метров

Требования принять меры по вывозу стихийной свалки неоднократно игнорировались
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Ранее в микрорайоне обнаружили твердые бытовые отходы на 10 земельных участках общей площадью 136 тыс. кв. м. Последующие проверки показали, что отходы не вывезли и не утилизировали.

ООО «МГ – Финанс» и генерального директора общества привлекли к административной ответственности по статье «невыполнение требований нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в сфере благоустройства».

Юридическое лицо оштрафовали на 100 тыс. рублей, а генеральный директор общества на 10 тыс. рублей.

Прокурор города в адрес генерального директора общества внес представления с требованиями принять меры по вывозу стихийной свалки в микрорайоне «Северная Мыза», провести благоустройство территории, а также организовать уборку с регулярным контролем за состоянием вышеуказанной территории. Но контрольная проверка показала: требования вновь не исполнены.

Прокурор города направил иск с требованием обязать собственника и арендатора земельных участков ликвидировать свалку твердых бытовых отходов и строительного мусора. Суд удовлетворил заявление в полном объеме.

Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль. Свалку ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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