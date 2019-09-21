В историческом центре Тулы могут появиться сельскохозяйственные ярмарки
В качестве мест расположения торговых рядов обсуждаются Тульский кремль и ул. Металлистов
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В историческом центре Тулы могут появиться сельскохозяйственные ярмарки. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с членами правительства региона и руководителями Тулы благоустройство областного центра.
На совещании было отмечена целесообразность проведения ярмарок в Тульском кремле или на улице Металлистов.Также доступные ярмарочные ряды позволят поддержать местных сельхозпроизводителей и дадут возможность жителям и гостям города приобретать качественные и вкусные фермерские продукты.
ИСТОЧНИК KP.RU