СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-21T15:48:39+03:00

В качестве мест расположения торговых рядов обсуждаются Тульский кремль и ул. Металлистов

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В историческом центре Тулы могут появиться сельскохозяйственные ярмарки. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с членами правительства региона и руководителями Тулы благоустройство областного центра.

На совещании было отмечена целесообразность проведения ярмарок в Тульском кремле или на улице Металлистов.Также доступные ярмарочные ряды позволят поддержать местных сельхозпроизводителей и дадут возможность жителям и гостям города приобретать качественные и вкусные фермерские продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU