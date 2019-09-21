Тульские судебные приставы и полицейские наведались к неплательщикам штрафов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-21T15:36:09+03:00

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19 сентября судебные приставы и полицейские наведались к неплательщикам штрафов. Рейд "Должник" прошел в Советском округе Тулы.

Неплательщикам сообщили о необходимости своевременной уплаты штрафов по делам об административных правонарушениях.

Также их предупредили об ответственности, наступающей за несвоевременную оплату. Должников могут привлечь по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Но даже в этом случае нарушителю придется оплатить штраф, по которому ранее образовалась задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU