Тульские судебные приставы и полицейские наведались к неплательщикам штрафов
В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
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19 сентября судебные приставы и полицейские наведались к неплательщикам штрафов. Рейд "Должник" прошел в Советском округе Тулы.
Неплательщикам сообщили о необходимости своевременной уплаты штрафов по делам об административных правонарушениях.
Также их предупредили об ответственности, наступающей за несвоевременную оплату. Должников могут привлечь по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Но даже в этом случае нарушителю придется оплатить штраф, по которому ранее образовалась задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU