2019-09-21T14:00:00+03:00
Звезды

В Тульской области проходит юбилейный Кубок Губернатора по конкуру

В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Узбекистана и Белоруссии
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Фото: Диана СОЛДАТЧЕНКОВАФото: Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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21 сентября проходит юбилейный Кубок губернатора Тульской области по конкуру..

В соревнованиях принимают участие спортсмены из разных городов России (в том числе 5 мастеров спорта международного класса и 7 мастеров спорта), а также из Узбекистана и Белоруссии.

Всадники соревнуются на специально оборудованном конкурном поле с препятствиями. Судьи оценивают чистоту преодоления препятствий и резвость лошадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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