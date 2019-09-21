В Тульской области проходит юбилейный Кубок Губернатора по конкуру

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-21T14:00:00+03:00

В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Узбекистана и Белоруссии

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21 сентября проходит юбилейный Кубок губернатора Тульской области по конкуру..

В соревнованиях принимают участие спортсмены из разных городов России (в том числе 5 мастеров спорта международного класса и 7 мастеров спорта), а также из Узбекистана и Белоруссии.

Всадники соревнуются на специально оборудованном конкурном поле с препятствиями. Судьи оценивают чистоту преодоления препятствий и резвость лошадей.

ИСТОЧНИК KP.RU