СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-21T13:20:15+03:00

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Туляк попался на краже трех велосипедов. Все преступления мужчина совершил на территории Зареченского округа. Он забирал велосипеды из подъездов многоквартирных жилых домов. По предварительным данным, затем он планировал их продать.

В результате проведённых оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Он задержан. В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU