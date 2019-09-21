2019-09-21T13:20:15+03:00
Происшествия

Туляк попался на краже трех велосипедов

В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Туляк попался на краже трех велосипедов. Все преступления мужчина совершил на территории Зареченского округа. Он забирал велосипеды из подъездов многоквартирных жилых домов. По предварительным данным, затем он планировал их продать.

В результате проведённых оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. Он задержан. В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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