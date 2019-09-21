2019-09-21T13:14:36+03:00
Общество

В Тульской области открылись соревнования по стендовой стрельбе на призы губернатора

В них принимают участие порядка 130 спортсменов из разных регионов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Виктория ЯКУШИНАФото: Виктория ЯКУШИНА
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21-22 сентября в Тульской области проходят соревнования по стендовой стрельбе на призы губернатора. В них принимают участие порядка 130 спортсменов из разных регионов.

Соревнования приурочены к особенному празднику для Тульской области - ко Дню оружейника. Участники получили возможность проявить свое мастерство, опробовать продукцию оборонных заводов региона.

Победители получат ценные ружья тульских оборонщиков и тематические подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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