При пожаре в Тульской области пострадал человек
Причина возгорания устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
21 сентября в Белеве на ул. Декабристов загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:35.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.
В результате происшествия пострадал человек, сгорели кровли пристройки и дома, прогорел потолок. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU