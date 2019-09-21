При пожаре в Тульской области пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-21T11:19:50+03:00

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21 сентября в Белеве на ул. Декабристов загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:35.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.

В результате происшествия пострадал человек, сгорели кровли пристройки и дома, прогорел потолок. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU